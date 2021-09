KIM ZABRINUT: Lider Severne Koreje želi sveobuhvatne mere zbog abnormalnih klimatskih uslova i pandemije

Kim je to poručio tokom predsedavanja sastankom politbiroa vladajuće Radničke stranke, na čijem su dnevnom redu dominirali ekonomski planovi.

Severnokorejska ekonomija zemlje pogođena je međunarodnim sankcijama, kao i samonametnutim ograničenjima kretanja sa ciljem sprečavanja izbijanja širenja korona virusa. Takođe, obilne sezonske kiše i tajfuni povećali su zabrinutost zbog poremećaja u snabdevanju hranom, napisao je Rojters.

Naime, prema proceni UN-ove agencije za hranu (FAO) objavljenoj u julu, Severnoj Koreji preti nedostatak 860.000 tona hrane ove godine.

Kim je naglasio potrebu preduzimanja sveobuhvatnih mera za prevladavanje abnormalnih klimatskih uslova, opasnost od kojih je porasla poslednjih godina, objavila je KCNA.

