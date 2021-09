TALIBANI FORMIRALI VLADU! Oni će biti na čelu novog avganistanskog režima, jednom ministru glava ucenjena na 5 MILIONA DOLARA

Kako prenosi RT, zalibani su počeli da popunjavaju vladine pozicije. Međutim, neke od osoba koje će se naći na ministarskim pozicijama traže američke vlasti i nude višemilionske nagrade za njihovo hvatanje.

Mula Muhamed Hasan Akund, suosnivač i čelnik talibanskog rukovodstva, imenovan je u utorak za vršioca dužnosti premijera Avganistana, nakon što su drugi talibanski lideri odobrili njegovu nominaciju. Mula Abdul Gani Baradar, koji se smatra faktičkim vođom militantne grupe, imenovan je za potpredsednika vlade, rekao je portparol talibana.

The #Taliban just named Sirajuddin Haqqani as acting interior minister. He's wanted by FBI for questioning over a January 2008 attack on a hotel that killed a US citizen; maintains close ties to #AlQaeda; & is the subject of a Reward For Justice for up to $5 million. #Afghanistan pic.twitter.com/KbUqKE5bmr