VIDELA JE ČUDNOG MUŠKARCA U NOĆI, PRIŠLA JE DA MU POMOGNE: Zbog onoga što je usledilo žaliće dok je živa...

Žena iz engleskog gradića Saton, inače majka četvoro dece, ispričala je za britanske medije da je i kako pretrpela užasne povrede usled batina koje joj je zadao nepoznati rasista, a koji je vređao njenu decu na rasnoj osnovi, jer ih je dobila u braku sa muškarcem sa Kariba.

Sve je počelo kada je kasno uveče ugledala nepoznatog i veoma čudnog muškarca u blizini svoje kuće. Tada ga je upitala da li mu je potrebna pomoć, muškarac je momentalno brutalno nasrnuo na nju.

– Prišao mi je i u tom momentu sam videla kako steže pesnicu, a onda me udario po levoj strani lica. Ostala sam na podu i trpela bolove, a on je tada prišao i šutirao me u rebra. Govorio je odvratne reči na račun moje dece iz mešovitog braka. Shvatila sam da je rasista i vrištala sam od bolova. U tom momentu on je pobegao. Uplašila sam se da će se vratiti i nekako sam ustala i ušla u kuću – rekla je Rin Oton.

Rin je dva dana kasnije otišla u bolnicu, gde je ustanovljeno ima polomlljena rebra, prst i vilicu, takođe je pretrpela prelom jagodične kosti, kao i posetkotine po licu i rukama.

Morala da jede na slamčicu

Ona je navela da danima nakon prebijanja morala je da jede i pije samo na slamčicu.

– Posle nekoliko dana otok i modrice su se smanjile, a rečeno mi je da ukoliko povrede lica ne zacele, moraću na operaciju. Čitav ovaj incident me je uplašio i sada živim u strahu da bi nasilnik mogao da se vrati. Videla sam i da je pre toga snimao moju kuću mobilnim telefonom – pbjasnila je Oton.

Ona je napadača opisala kao muškarca bele puti od 45 do 50 godina, bio je proćelav i imao je tetovažu na vratu.

Policija još uvek traga za njim.

Autor: