PUTIN SE OGLASIO IZ SAMOIZOLACIJE! 'U mom okruženju je više desetina zaraženih!'

"U mom okruženju ne radi se o jednoj ili o dve osobe, već o više desetina ljudi koji su se razboleli od korona virusa", rekao je Putin na video sastanku Organizacije ugovora o zajedničkoj bezbednosti. Samit Organizacije održava se u Dušanbeu u Tadžikistanu.

Putin je dodao da će "još nekoliko dana" morati da ostane u izolaciji.

On je u utorak javio da će morati da se izoluje i otkaže učešće na više samita pošto je bio u kontaktu sa osobama obolelim od kovida-19. Rekao je da računa na rusku vakcinu Sputnjik V da će sprečiti da se razboli.

Putin je inače tek nedavno počeo ponovo da se pojavljuje na javnim događajima.

