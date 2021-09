UBIJEN NAJTRAŽENIJI TERORISTA i lider Mudžahedinske mreže koji je POVEZAN SA ID (FOTO)

Kalora je jedan od dvojice boraca ubijenih tokom razmene vatre, saopštilaj je vojska iz regiona Centralni Sulavesi.

General Farid Makruf, šef lokalne brigade, otkrio je ime drugog militanta Džaka Ramadan, preneo je AP.

Indonesian security forces have reported that Ali Kalora, the leader of eastern Indonesia's mujahideen, was killed with another gunman from the organization in an exchange of gunfire with soldiers in the area of ​​the village of Astina in the center of Sulawesi island. pic.twitter.com/etwOcFfZtz