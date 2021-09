TEŠKE ISPOVESTI ŽENA SUDIJA IZ AVGANISTANA: Nekada smo ubice žena i silovatelje slali u zatvor - DANAS NAS LOVE TAKVI ISTI LJUDI!

Nakon što su talibani zauzeli Avganistan, žene sudije sada žive u strahu.

Bile su glavni borci za ženska prava u Avganistanu. Borile su se za najmarginalizovanije građane u svojoj zemlji. Sada, više od 220 avganistanskih sudija krije se zbog straha od odmazde pod talibanskom vlašću. Šest bivših sudija razgovaralo je sa BBC-om na tajnim lokacijama širom Avganistana.

Tokom svoje karijere suudije, Masuma je osudila stotine muškaraca za nasilje nad ženama, uključujući silovanje, ubistva i mučenje. Samo nekoliko dana nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad njenim gradom i oslobodili hiljade kriminalaca iz zatvora, počele su pretnje smrću.

"Bila je ponoć kad smo čuli da su talibani oslobodili sve zatvorenike iz zatvora", kaže Masuma. "Odmah smo pobegli. Napustili smo svoj dom i sve ostavili".

U protekloih 20 godina, 270 žena bile su sudije u Avganistanu. Kao neke od najmoćnijih i najistaknutijih žena u zemlji, bile su poznate javnosti.

"Dok smo prolazili kroz grad, nosila sam burku kako me niko ne bi prepoznao. Na sreću, prošli smo sve talibanske punktove", ispričala je Masuma.

Ubrzo nakon što su otišli, susedi su joj poslali poruku da je nekoliko pripadnika talibana stiglo u njnu staru kuću. Čim su joj ih opisali, znala je ko je traži.

Nekoliko meseci pre nego što su talibani zauzeli Avganistan, Masuma je sudila u slučaju jednog talibana koji je osuđen zbog brutalnog ubistva supruge. Nakon što ga je proglasila krivim, Masuma ga je osudila na 20 godina zatvora.

"Još uvek vidim sliku te mlade žene. Bio je to brutalan zločin. Nakon što je slučaj okončan, zločinac mi je prišao i rekao: 'Kad izađem iz zatvora, uradiću ti isto što sam uradio i svojoj ženi'. U to vreme ga nisam ozbiljno shvatila. Ali kada su talibani preuzeli vlast, pozvao me je više puta i rekao da je sve moje podatke pronašao u sudu. Rekao mi je: Pronaći ću te i osvetići se'", priča Masuma.

Najmanje 220 bivših sudija trenutno se skriva širom Aaganistana. Njihova svedočanstva, uprkos tome što su iz različitih provincija, gotovo su identična. Sve su dobile pretnje smrću od talibana koje su prethodno osudile na zatvorske kazne. Sve sudije sa kojima je BBC razgovarao bar jednom su morale da promene broj telefona zbog pretnji smrću. Sve se kriju i menjaju lokaciju svakih nekoliko dana. U njihove domove su ušli talibani koji su ispitivali susede i prijatelje.

Portparol talibana Bilal Karimi kaže da sudije ne treba da brinu za svoju bezbednost. "Sudije bi trebalo da žive kao i sve druge porodice, bez straha. Niko ne sme da im preti. Naše posebne vojne jedinice obavezne su da istraže takve pritužbe i reakuju", rekao je on.

Karimi je ponovio je i obećanje talibana o "opštoj amnestiji" za sve bivše vladine zaposlene. "Naša amnestija je iskrena. Ako neko želi da napusti zemlju, pozivamo ih da to ne čine i ostanu ovde", rekao je on.

Tokom masovnog oslobađanja zatvorenika, oslobođeni su i mnogi kriminalci koji nisu povezani s talibanima. "Što se tiče trgovaca drogom i pripadnika mafije, naša namera je da ih uništimo", poručio je Karimi.

Kao visoko obrazovane žene, sudije su bile te koje su prehranjivale svoje porodice. Sada, bez plate i sa zamrznutim bankovnim računima, zavise od novca koji im daju rođaci.

Više od tri decenije, sudija Sana se bavila slučajevima nasilja nad ženama i decom. Kaže kako je većina njenih slučajeva uključivala osuđivanje pripadnika talibana, ali i ISIS-a.

"Primila sam više od 20 pretećih telefonskih poziva od bivših zatvorenika koji su sada pušteni", rekla je ona.

Trenutno se sa desetak članova porodice krije od talibana. Njen rođak se u jednom trenutku vratio u kuću kako bi pokupio nešto odeće ali su ga talibani uhvatili.

"Otvorio sam vrata. Pitali su me da li je ovo sudijina kuća. Kad sam rekao da ne znam gde se nalazi, bacili su me na stepenice. Jedan od njih me je udario pištoljem i počeo da me tuće. Nos i usta su mi bili obliveni krvlju", ispričao je on.

Kada su talibani otišli, Sanin rođak otišao je u bolnicu. "Rekao sam rođaku da stalno moramo da menjamo lokaciju. Sada nemamo drugog izlaza. Ne možemo pobeći ni u koju drugu zemlju, čak ni u Pakistan", dodao je on.

Decenijama je Avganistan bio jedna od najgorih zemalja na svetu za žene. Hjuman rajts voč procenjuje da 87 posto žena i devojaka tokom svog života tamo doživi zlostavljanje. Ova grupa sudija, koja je radila na tome da se poštuju zakoni i pruži podrška ženama, zagovarala je ideju da nasilje nad ženama i devojčicama bude kazneno delo.

To uključuje optužbe u slučajevima silovanja, mučenja, prisilnog braka, kao i u slučajevima kada je ženama zabranjeno posedovanje imovine ili odlazak na posao ili u školu.

Kao neke od najistaknutijih javnih osoba u svojoj zemlji, svih šest sudija sa kojima je BBC razgovarao kaže da su se tokom karijere suočavale sa uznemiravanjem, mnogo pre nego što su talibani preuzeli potpunu kontrolu.

"Htela sam da služim svojoj zemlji, zato sam postala sudija", kaže Asma. "Uglavnom sam se bavila slučajevima koji su uključivali žene koje su želele razvod ili odvajanje od pripadnika talibana. Zbog toga smo bili po stalnom pretnjom. Talibani su jednom čak ispalili rakete na sud. Izgubili smo i jednu od naših najboljih prijateljica i sudija. Nestala je na putu s posla kući. Njeno telo je tek kasnije pronađeno", ispričala je.

Niko nikada nije optužen za ubistvo nestale sudije. U to vreme, lokalni talibanski čelnici su poricali bilo kakvu umešanost.

Koliko će novo avganistansko vođstvo biti drakonsko u pogledu ženskih prava, ostaje da se vidi. Ali situacija ne izgleda dobro.

Imenovana je poptuno muška vlada, ministarstvo za žene je ukinuto i zamenjeno ministarstvom za moral, devojčicama je zabranjeno da se vrate u srednje škole i na fakultete. Ženama da rade, osim ako ne rade u zdravstvu ili obrazovanju, gde je takođe situacija za njih katastrofalna.

Portparol Karimi kaže da se za sada ne zna da li će žene moći da budu sudije u Avganistanu. "O radnim uslovima i mogućnostima za žene još se raspravlja", rekao je on.

Do sada je iz zemlje evakuisano više od 100.000 ljudi. Svih šest sudija sa kojima je britanski servis razgovarao trenutno pokušava da pobegne ali nemaju nikakva sredstva ni pasoše.

Bivša sudija iz Avganistana Marzija Babakarkail, koja sada živi u Velikoj Britaniji, zalagala se za hitnu evakuaciju svih bivših sudija, a naročito onih koje žive u ruralnim provincijama.

"Srce mi se slama kad me nazove neka od sudija sa sela i kaže: "Marzija, šta da radimo? Gde da idemo? Uskoro ćemo biti u grobovima'. U Kabulu još uvek postoji pristup medijima i internetu. Tamošnje sudije još uvek imaju glas, ali one u ruralnim provincijama nemaju ništa", rekla je ona i dodala da se na te sudije u ruralnim područjima, koje nemaju ni pasoše ni papire, ne sme zaboraviti jer su u velikoj opasnosti.

Nekoliko zemalja, uključujući Novi Zeland i Ujedinjeno Kraljevstvo, najavilo je da će ponuditi određenu podršku. Ali, kada će ta pomoć stići ili koliko će sudija uključiti, još se ne zna.

Masuma strahuje da obećana pomoć neće stići na vreme. "Ponekad pomislim, koji je naš zločin? Obrazovanje? To što smo, pokušavajući da pomognemo ženama, kaznili kriminalce? Volim svoju zemlju, ali sada sam zatvorenik. Nemamo novca. Ne možemo da izđemo iz kuće. Gledam svog mladog sina i ne znam kako da mu objasnim zašto ne može da se igra i razgovara sa drugom decom. Već je traumatizovan. Mogu samo da se molim za dan kada ćemo ponovno biti slobodni", rekla je.

