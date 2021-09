ZAROBLJENO JOŠ 6 RUDARA, NJIH 33 SPASENO U KANADI: Borba 900 metara ispod zemlje i dalje traje!

"Jako je dugo. Ostalo je još da se izvuče šest osoba i nadamo se da će svi biti na površini sredinom popodneva", rekao je danas za televiziju CBS Šon Rajdaut, koji predvodi spasioce.

Rudari su zarobljeni u rudniku u nedelju na dubini od oko 900 metara tako da će možda trebati do deset sati da izađu, rekao je Rajdaut i dodao da su rudari do sada bili pod zemljom 48 sati.

Po njegovim rečima, nisu svi fizički u stanju da se sami popnu tako da se koriste konopci da ih podignu.

Update @CBCNews: 39 miners trapped underground at mine near Sudbury, Ontario. The mine's owner says the workers have been below ground since Sunday, but are safe at a refuge centre and will be brought out using a ladder system. https://t.co/dZwwD4AQUg