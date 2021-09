RAT NARKO BANDI ZATVORU ODNEO 30 ŽIVOTA: Situacija pod kontrolom posle pet sati DRAME! Evo šta je sve policija Ekvadora zaplenila

Vojska i policija su uspele da povrate kontrolu nad zatvorom u priobalnom gradu Gajakil, nakon pet sati haosa, saopštio je komandir policije Fabijan Bustos.

Prison officials in Ecuador say a riot in a penitentiary in the coastal city of Guayaquil has killed 30 inmates and injured 47 more. The violence involved gunfire, knives and explosions. Officials blamed the outburst on a dispute between prison gangs.