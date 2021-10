DRAMATIČNI SNIMCI: Požar progutao 200 kuća u Hondurasu! Meštani sami gasili vatru jer nemaju vatrogasnu službu!

Četiri osobe su povređene u požaru, koji je potpuno uništio 90 kuća i oštetio još 120, uključujući i neke poslovne objekte, potvrdile su vlasti Hondurasa.

#BREAKING #HONDURAS 🔴 HONDURAS : HUGE FIRE DEVASTATED HONDURAS' CARIBBEAN RESORT ISLAND OF GUANAJA! A huge fire destroyed or damaged more than 200 houses and businesses on Honduran island of #Guanaja on Saturday. #BreakingNews #Video #Fire pic.twitter.com/QbUfJQjdtT

"Možemo da potvrdimo da nemamo ljudskih gubitaka, samo ogromnu materijalnu štetu", saopštio je Mak Gonzales, direktor Agencije za vanredne situacije Hondurasa (SINAGER), prenosi Rojters.

I want to reach out to the crypto community & ask you to join me in donating to a beautiful island in Honduras that has been absolutely devastated by a fire. The island needs to rebuild & has very limited resources. Lived here for 5 years & they treated are family. pic.twitter.com/Sns0uijC3U