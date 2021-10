JOŠ JEDAN SNAŽAN ZEMLJOTRES! Treslo se na ostrvima Makvori u južnom Pacifiku!

Zemljotres jačine 6,1 stepeni Rihterove skale potresao je region ostrva Makvori, javlja USGS. Prema prvim procenama, zemljotres se dogodio na dubini od 10 kilometara, a epicentar je bio daleko od obale. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

ird2021ttrusr Macquarie Island Region mb 5.7 2021/10/07 20:13:02 - Event has not yet been reviewed by a seismologist. For subsequent updates and details, please see https://t.co/oALvYCAibk #earthquake #séisme #terremoto #지진 #地震 pic.twitter.com/DZlDQVovw5