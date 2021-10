Dva miliona ljudi primilo buster dozu vakcine u Engleskoj

Dva miliona ljudi u Engleskoj primilo je buster dozu vakcine protiv kovida, saopštila je danas Državna zdravstvena služba Engleske (NHS).

Ministar zdravlja Velike Britanije Sadžid Džavid poručio je putem Tvitera da je napravljen veliki napredak u imunizaciji koji će pojačati odbranu građana protiv virusa, piše "Gardijan", prenosi Tanjug.

Osobe od 50 godina i stariji, mlađi ljudi sa zdratvstvenim problemima i radnici koji su na prvoj liniji fronta u borbi protiv kovida trenutno mogu da dobiju buster dozu u Engleskoj.

Thanks to our incredible NHS colleagues two million people have now received their COVID-19 booster jab.



