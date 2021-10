Komšije zatekle JEZIV prizor: Dečak (5) pao sa dvanaestog sprata, a onda je usledio ŠOK (FOTO)

Petogodišnji dečak je preživeo pad sa dvanaestog sprata i to samo zato što je, srećom, pao na zemlju ispred porodičnog doma u Ho Ši Minu, u Vijetnamu.

Dečak je neposredno pre nesreće pokušao da se popne na veš mašinu koja je stajala na balkonu. Nije uspeo u svojoj nameri, te se okliznuo i pao sa balkona.

Nakon što su čuli tup udarac, zabrnute komšije izašle su ispred zgrade da vide šta se dešava. Zatekli su dete kako nepomično leži na zemlji i pozvale hitnu pomoć.

Petogodišnjak, čije ime nije objavljeno, nakon pada sa takve visine još je davao znake života, ali je imao povrede opasne po život. Slomio je vrat, desnu ruku, obe noge, a imao je i unutrašnja krvarenja i oštećenja jetre i pluća.

