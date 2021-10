SVE SE LJULJA! Prvi snimci potresa na Kritu: Zgrade zaigrale na 6,3 Rihtera, građani u panici izleteli na ulice (VIDEO)

Razoran zemljotres pogodio je danas nešto iza podneva po lokalnom vremenu Krit. U potresu jačine 6,3 stepena po Rihteru, oštećeni su brojni objekti, a lokalni mediji javljaju da se srušila i crkva Svetog Nikole u Sitiji.

Nadzorne kamere zabeležile su trenutak stravičnog potresa. Na početku snimka se vidi kako ograda počinje da se ljulja, dok građani u panici izleću na ulicu.

Kolege iz Grčke kažu da još nema informacija o žrtvama i da je potres bio strašan.

- Mi u redakciji smo dobro. Pokušavamo da saznamo šta se događa na terenu - rekle su kolege sa portala CretaLive.

Građani kažu da je potres trajao skoro 20 sekundi i da su se kuće ljuljale.

Desetak minuta nakon snažnog potresa, usledio je novi, slabiji. Građani su osetili drhtanje tla, a seizmološki zavod navodi da je naknadni potres bio 4,2 stepena po Rihteru.

Preliminary M6.3 earthquake in the Crete region. This is subject to change, but early epicentre locations suggest a location off the south-east coast of the island, which seems good news for minimising building damage due to shaking. Likely unrelated to last month's M6.0 quake. pic.twitter.com/TbsZ0iQhqQ