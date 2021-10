NAVIJAČI PRIVEDENI ZBOG VRELE AKCIJE NA STADIONU: Pojavio se i snimak sa lica mesta - društvene mreže EKSPLODIRALE! (VIDEO)

Naime, dok su Iglsi slavili 21:19, policija koja je obezbeđivala sigurnost učesnika meča dobila je dojavu da nepoznati muškarac i devojka imaju odnose u toaletu. Oni su odmah proverili takve navode, kažu da nema dokaza da se to dogodilo, ali očevici sa lica mesta tvrde da jeste.

Bez obzira na sve, njih dvoje kažnjeni su i bez dokaza o polnom odnosu pošto su prekršili pravilo koje kaže da dve osobe suprotnog pola ne smeju biti zajedno u WC kabini.

Ono što je zanimljivo je da se na društvenim mrežama ubrzo pojavio i snimak.

Can’t take Philly fans anywhere (via ig/willlliamharris) pic.twitter.com/4s1w0hpQM2