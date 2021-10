OLGA JE SKOČILA U SMRT SA SINOVIMA U NARUČJU: Bacila se sa 19. sprata i ostavila OPROŠTAJU PORUKU (FOTO)

Olga Žarkova (34) i njena dva sina, stara tri godine i mesec dana, umrli su nakon pada iz stana na 19. spratu u Moskvi, gde su detektivi pokrenuli istragu.

Sumnja se da je majka dvoje dece patila od akutne postnatalne depresije pre nego što je oduzela sebi život i ubila svoju decu skočivši iz stana, piše Miror.

Žarkova, supruga ruskog vojnog oficira, navodno je napisala poruku u kojoj kaže da ne želi da ostavi svoju decu u ovom "surovom, mračnom svetu" i držala ih je u naručju kada je skočila u smrt.



"Žalila se svojim poznanicima da je imala postnatalnu depresiju. Osećala se usamljeno i umorno", rekao je izvor za policiju za Komsomolskaja Pravda.

Njen suprug Dmitrij (35) dobio je lekove za smirenje kada je stigao na mesto događaja.

Olga se žalila da je njen muž često na duže vreme odsutan od kuće zbog svojih vojnih dužnosti.

Mum ‘jumps from building with baby and son, 3, in her arms' killing them all https://t.co/nd0WxH1w1T pic.twitter.com/fOhFTafoHY