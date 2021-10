IMA MRTVIH: Pucnjava u Bejrutu! Ljudi beže i traže skloništa, vlada opšta panika na ulicama!

Televizija je objavila fotografije na kojima se vide ljudi na ulici kako beže i pokušavaju da nađu sklonište, prenosi Rojters.

"Dojče vele" navodi da su zvaničnici bolnice saopštili da je jedna osoba ubijena, a devetoro je povređeno.

Libanski sud odbacio je danas tužbu protiv glavnog istražitelja u istrazi o eksploziji u Bejrutu u avgustu prošle godine, u kojoj je stradalo više od 200 ljudi, i dozvolio mu da nastavi svoj rad, pokazuju sudski dokumenti.

Istraga o eksploziji privremeno je obustavljena ove nedelje nakon što su žalbu podneli bivši miistar finansija ALi Hasan Kalil i bivši ministar za javne radove Gazi Zeitar, prenosi Tanjug.

Glavni Sudija Tarek Bitar izdao je nalog za hapšenje Kalila.

🇱🇧 Lebanon: Snipers shoot at protesters in Tayyouneh area heading to rally near the Palace of Justice in Beirut. Casualties feared during the shooting in Tayyouneh, ambulances head to the area pic.twitter.com/rDbyULYinN