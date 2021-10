NAJAMANJE ČETVORO MRTVIH U OLUJI U POLJSKOJ! Nevreme u Evropi nosilo sve pred sobom! (FOTO+VIDEO)

Nevreme je najteže pogodilo oblast Vroclava, na zapadu Poljske. U nekim delovima zemlje je obustavljen saobraćaj, a jak vetar je obarao stabla i bandere i oštetio više objekata.

Oluja je zahvatila i francuske regione Bretanju i Normandiju, gde je oštetilo više kuća a bez struje je ostalo oko 250.000 domaćinstava. U Normandiji je vetar dostizao brzinu od 175 kilometara na sat.

A powerful autumn storm blasted across parts of Europe on Thursday, killing four people in Poland and causing damage and disruption across a large swath of the continent. https://t.co/b4tZj4Azqs