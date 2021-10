'BILA JE SVA U MODRICAMA' Beba umrla od stravičnih povreda na porođaju! Roditelji traže pravdu

Devojčica Vinter rođena je 10. maja, u Lankaširu, a zbog ozbiljnih povreda, preminula je narednog dana u liverpulskoj bolnici, gde je prebačena.

Marisa Šerd i Majkl Vernon, podnose tužbu protiv Ormskirk bolnice, zbog ubistva njihove bebe. Roditelji veruju da je beba pretrpela povrede glave forcepsom, za vreme porođaja, koji opisuju kao "scenu iz horor filma".

Venter Vernon rođena je 10. maja, u Lankaširu, a zbog ozbiljnih povreda, preminula je narednog dana u liverpulskoj bolnici, gde je prebačena, prenosi Miror.

Građevinski inžinjer Majkl, rekao je da je video povrede na njenoj glavi čim ju je ugledao. Imala je "udubljenje u obliku forcepsa", kao i posekotinu dugu desetak centimetara, iznad oka.

27-ogodišnja majka rekla je da, u ovim teškim trenucima, nakon što su izgubili dete, moraju da se bore kako bi istina bila otkrivena.

- Potpuno smo slomljeni - rekla je ona.

Majkl je izjavio da će ga ono što je video zauvek proganjati.

- Bilo je kao horor film - dodao je on.

Kozmetičarka, Marisa, rekla je da su u bolnicu otišli 8. maja, nakog gotovo nedelju dana posle planiranog termina.

Dva dana kasnije, još uvek nije bilo pomaka u porođaju, pa joj je rečeno da će morati da urade carski rez.

Pošto je dobila epidural dva puta, nije osećala ništa od struka na dole i odvezli su je u operacionu salu, međutim, tamo su ustanovili da je počela da napreduje i odustali od operacije.

Prema rečima mladih roditelja, ubrzo su oboje bili svesni da nešto nije u redu.

- Doktor je koristio forceps toliko agresivno, da me je vukao ka sebi. Svaki put kada je to uradio, babice su morale da me vrate nazad u krevetu - rekla je majka.

Devojčica je bila sva u modricama

Ona je dodala da je babica pratila kontrakcije i javljala doktoru, ali on je vukao i kada ih nije imala.

- Babica je počela da viče na njega da ne radi to, ali on je samo nastavio. Morao je i da me iseče da bi izvadio Vinter napolje - rekla je slomljena majka.

Par je rekao da je devojčica delovala beživotno i da je bila sva u modricama, kada su je prvi put videli, a beba je odmah odnešena, zbog komplikacija.

Trenutno je u toku istraga koju je pokrenula Džuli Goulding, mrtvozornik, ali uzrok smrti neće biti objavljen sve dok se ne završi istraga.

- Želim da izjavim najdublje saučešće roditeljima male Vinter - rekla je doktorka Kejt Klark, direktor bolnice u kojoj je beba rođena.

Autor: