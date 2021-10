STRAVIČNI SNIMCI! Urušila se 2 sprata nakon eksplozije u Rusiji!

U eksploziji koja se dogodila u stambenoj zgradi u Rusiji, u gradu Naberežnije Čelni, strahuje se da ima zatrpanih ljudi ispod ruševina, prenose ruske agencije.

U petospratnoj stambenoj zgradi u ruskom , udaljenom oko 930 kilometara istočno od Moskve, došlo je do eksplozije, saopštile su danas službe za vanredne situacije.

Emerging: Multiple buildings damaged after apparent explosion at multi-story apartment building in Naberezhnye Chelny, Russia pic.twitter.com/91pelZL029 — Factal News (@factal) 25. октобар 2021.

Deo petospratnice, u gradu koji je na oko 900 kilometara od Moskve, je oštećen, a za sada se kao mogući uzrok pominje curenje gasa, prenosi TASS.

Agencija dodaje i da je najmanje četiri osobe povređeno.

"Prema prvim informacijama, 32 osobe su evakuisane. Četiri povređene osobe su spasene i upućene lekarskim timovima" dodaje TASS.

#BREAKING: Severe damage reported following explosion at multi-story apartment building in Naberezhnye Chelny, Russiapic.twitter.com/NX7UFCTlHg — I.E.N. (@BreakingIEN) 25. октобар 2021.

Spasioci strahuju da je nekoliko ljudi ostalo ispod ruševina, a navodi se da je jedna osoba izvučena.

Eksplozija je zahvatila četvrti i peti sprat stambene zgrade, a kako se dodaje oštećeno je najmanje 6 stanova.

#BREAKING An explosion destroyed at least 2 floors of a living house in Naberezhny Chelny, central Russia. pic.twitter.com/B0908FzR0h — Sergej Sumlenny (@sumlenny) 25. октобар 2021.

Na snimcima sa društvenih mreža vidi se da su se poslednja dva sprata takoreći urušila, a mnoštvo šuta i građevinskog materijala našlo se na ulici ispred zgrade.