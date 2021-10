(FOTO 18+) SRAMNE SLIKE IZ SREDNJE ŠKOLE: Golišavi đaci plešu direktoru i nastavnicima u krilu, SVE ZAVRŠILO NA MREŽAMA

Školski distrikt Kentakija pokrenuo je istragu nakon što su na Fejsbuk stranici srednje škole Hazard objavljene slike koje pokazuju kako đaci direktoru i nastavnicima izvode ples u krilu tokom jedne manifestacije.

Slike su prilično šokantne jer prikazuju maskirane tinejdžere, oskudno odevene, kako provokativno plešu dok se odrasli smeju.

NYpost: Kentucky principal investigated after getting lap dance at homecoming event pic.twitter.com/u0pHDyHaf5

Navijačice su bile odevene kao konobarice "Hutersa", a pojedini dečaci su nosili mrežaste čarape.

Posebno je javnost zgrozio direktor škole i gradonačelnik grada Hazarda, Donald Mobelini, oko koga su golišavi đaci igrali dok je on, kako se može videti, imao široki osmeh na licu.

Slike sa priredbe koja se održala u sportskoj sali su objavljene na zvaničnoj Fejsbuk stranici škole, ali su potom izbrisane.

- Incident se istražuje, a kada istraga bude gotova, odgovarajuće mere će biti preduzete - istakli su nadležni.

Kentucky principal probed after getting lap dance at homecoming https://t.co/PHDRhS0f04

Brojni građani su se javili kako su zgroženi prizorima sa priredbe jer su deca, kako kažu, seksualizovana.

More images: Students dressed in Hooters costumes and bikinis. They also took turns paddling each other. pic.twitter.com/cp7ucK7VGE