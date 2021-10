VRH EU U KLINČU ZBOG MAĐARSKE I POLJSKE: Evropski parlament tuži Evropsku komisiju jer NE KAŽNJAVA članice koje krše vladavinu prava

Evropski parlament podneo je tužbu protiv Evopske komisije pred Evropskim sudom pravde jer još nije primenila novu uredbu za kažnjavanje kršenja vladavine prava u zemljama EU, prenela je nemačka agencija DPA.

Pravna služba Parlamenta podnela je danas žalbu Sudu pravde na zahtev predsednika Davida Sasolija, rekla je portparolka EU parlamenta.

The @Europarl_EN's legal service just submitted the lawsuit against the European Commission for failure to apply the rule of law mechanism to the Court of Justice.



We now expect the @EU_Commission to act. Words have to be turned into deeds. https://t.co/FiCFnKQRhE