DEVOJČICA (4) NESTALA PRE 16 DANA, SUMNJA SE DA JE OTETA! Istraga ide po SPISKU, policija pretražuje čak i ĐUBRE (FOTO)

Kleo je nestala iz šatora u Zapadnoj Australiji dok su majka i sestra spavale.

Kleo Smit (4) je nestala pre 16 dana, tačnije 16. oktobra u kampu u Zapadnoj Australiji. Ona je spavala u šatoru sa sestrom i majkom, ali kada su se probudile Kleo nije bila u svom lrevetu. Policija je proširila istragu i ima spisak lokacija koje pretražuje.

Australijska policija koja istražuje nestanak četvorogodišnje Kleo Smit moli za snimke sa nadzornih kamera u krugu od 1.000 kilometara od predela gde je devojčica nestala u izolovanom kampu u Zapadnoj Australiji.

Cleo Smith does not look like an abused child. In contrast, Madeleine McCann looked wan and had a veneer that seemed to conceal a troubled child. On the contrary, Cleo looks happy, bright, healthy, well loved and well looked after. But is Mum Ellie a bit naive? pic.twitter.com/DmNiYKl58F — Pamela Valemont (@poet47) 02. новембар 2021.

Istažitelji su naglasili da ih posebno zanimaju video zapisi snimljeni između 18 sati u petak, 15. oktobra i 18 sati u nedelju, 17. oktobra na spisku određenih lokacija. Mediji trvde da to sugeriše da se možda približavaju otmičaru deteta, prenosi Daily Mail.

Detektivi tragaju za snimcima sa stanica, štandova brze hrane, područja za kampovanje, prodavnica dečije odeće, apoteka, prodavnica opreme za kampovanje i motela.

Kako navode mediji, čini se da selektivna lista ukazuje na to da policija možda ima osumnjičenog za koga se veruje da je oteo četvorogodišnjakinju iz kampa u blizini Karnarvona, na severozapadu države 16. oktobra.

Policija je prošle nedelje išla od vrata do vrata domova u blizini kuće devojčice u Karnarvonu, kako bi saznala da li su komšije možda videle ili čule nešto sumnjivo u danima pre njenog nestanka.

39/My new Crime Group will take any leads Anonymously

🎯Boats Jake Gliddon uses

🎯Did he go ocean fishing

ThurOct14/Fri Oct15?

🎯Only pic of Jake happy Ive seen

🎯See his Toyota Prado?#CleoSmith 🌺 disappearance has their town scared, & justice needs served-Ty #BrianLaundrie☠️ pic.twitter.com/yM9TLUEQmw — Stay Magical (@LalaniCanDream) 29. октобар 2021.

Kao deo istrage, tehničari su pregledali smeće pokupljeno iz kanti i kontejnera pored puta na području gde je nestala devojčica, a mediji prenose da su išli i oko 1.020 kilometara daleko od Perta. Službenici su prikupili više od 50 kubnih metara smeća, koje je spakovano u dva kamiona i prevezeno u Pert, gde su četiri forenzičara i 20 regruta proveli dva dana sortirajući stotine kesa u pokušaju da pronađu bilo koji predmet koji bi mogao da pomogne u istrazi. Međutim, ništa značajno nije pronađeno.

I hope that I’m wrong but … there’s something not quite right about the parents of little Cleo Smith, I just hope she’s ok wherever she is 🤞🏻 pic.twitter.com/dAuBNbOiXF — Victor Meldrew (@VictorMeldrew88) 26. октобар 2021.

Prošlo je 16 dana otkako je devojčica Kleo Smit nestala iz šatora na kampovanju, gde je spavala pored sestre i roditelja. Pokrenuta je velika potraga za njom, ali još uvek nema bitnih tragova koji bi doveli do njenog pronalaska. Istražiteljui sve više sumnjaju da je devojčica oteta.