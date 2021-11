PUTIN POSLAO SNAŽNU PORUKU UZ LUKAŠENKA: Zajedno ćemo da se odupremo pokušajima mešanja u unutrašnje stvari!

"Imamo nameru da se zajedno odupremo pokušajima mešanja u unutrašnje stvari naših suverenih zemalja", rekao je Putin u video razgovoru sa Lukašenkom.

"Rusija će naravno nastaviti da pruža pomoć bratskom beloruskom narodu, to nema sumnje", rekao je Putin na ceremoniji povodom potpisivanja 28 sporazuma, uglavnom ekonomskih čiji cilj je da se dodatno približe dve zemlje.

Cilj sporazuma je da se uspostavi koordinisana makroekonomska strategija, rekao je Putin. Oni se odnose na primer na uskladjivanje nekih propisa oko poreza i kredita ili u energetskom, industrijskom i poljoprivrednom sektoru.

