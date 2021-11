UBISTVO ILI NEZGODA? Da li je ruski diplomata koji je pao sa prozora ambasade u Berlinu bio agent tajne službe FSB?!

Nemački Špigl preneo je danas da je 19. oktobra rano ujutru, na pločniku ispred ruske ambasade u Berlinu pronađeno telo muškarca.

Predstavnici ambasade nisu dozvolili hitnoj pomoći - koja je samo mogla da utvrdi smrt - da odveze telo jer je bilo na teritoriji diplomatskog predstavništva, a stradali 35-godišnji muškarac imao je diplomatski status - bio je drugi sekretar ambasade u Berlinu od leta 2019. godine. Njegovo telo je, kako se veruje, prebačeno u Rusiju.

Kako je preneo portal nemačkog lista, muškarac je pao kroz prozor ambasade koja ima četiri sprata, ali nije najjasnije odakle je pao, kao ni da li je umro od pada ili je bio mrtav kada je pao u dvorište. Ruska ambasada kratko je objavila da se radi o nesrećnom slučaju i odbili su dalje komentarisanje slučaja.

Nemačke bezbednosne službe nisu toliko sigurne i veruju da je reč o ruskom agentu tajne službe FSB, i, još intresantnije, Alekseju Kirilu Žalu, sinu generala Alekseja Žala, šefa Odeljenja za zaštitu ustava.

Istraživački portal Belingket tvrdi da je general Žal zapravo šef odeljenja u sklopu takozvane Druge uprave FSB-a koja se bavi likvidacijama političara, aktivista i disidenata. Upravo su agenti te Uprave pokušali da otruju opozicionara Alekseja Navaljnog.

Kiril je živeo na istoj adresi u Moskvi kao i njegov otac i pre toga u Rostovu, a negde početkom novembra Ministarstvo spoljnih poslova Nemačke skinulo je njegovo ime sa spiska diplomata u Berlinu.

Pre Berlina, Kiril Žalo je radio u Beču kao treći sekretar stalnog predstavništva Rusije pri austrijskom Ministarstvu obrane.

