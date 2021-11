ZBOG TRAGIČNE SMRTI POLJAKINJE HILJADE GRAĐANA IZAŠLO NA ULICE! Protesti širom zemlje zbog zakona o abortusu: Njeno srce je kucalo! (VIDEO)

Uz transparente "Njeno srce je još uvek kucalo", "Mogla je da živi" ili "Prava žena su ljudska prava" demonstranti su nosili na transparentima fotografije 30-godišnje Izabele iz poljskog grada Pščinja za koju navode da je prva žrtva prošlogodišnje presude Ustavnog suda Poljske da je veštački prekid trudnoće kada je plod deformisan ili teško oštećen u suprotnosti sa Ustavom i od januara ove godine zabranjen.

Poljska opozicija i demonstranti optužuju vladajuću poljsku stranku Pravo i Pravda i njoj podložan Ustavni sud da su ostavljajući samo dva legalna razloga za abortus - kada je trudnoća plod silovanja ili incesta i kada je ugrožen život trudnice, naterali lekare da čekaju do poslednjeg trenutka da li će u komplikacijama umreti plod, a ne spasavaju odmah trudnicu, jer se plaše zatvora.

"U Poljskoj zbog presude Ustavnog suda pod patronatom lidera Prava i Pravde Jaroslava Kačinjskog tužilac, a ne lekar vodi trudnoću. Lekar koji bi hteo da spašava život žene mora da razmišlja da li će ga ministar pravde i generalni tužilac Zbignjev Žobro poslati u zatvor zbog toga što je spasavao trudnicu. U slučaju Izabele stvar je jasna", kazao je pred proteste lider opozicione Građanske platforme, bivši dugogodišnji poljski premijer Donald Tusk.

