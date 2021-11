Prvi SNIMAK iračkog premijera nakon pokušaja ubistva: Dobro sam, kukavički napadi ne grade budućnost (VIDEO)

Kadimijeva rezidencija nalazi se u dobro utvrđenoj Zelenoj zoni u Bagdadu, a za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad.

Ovaj napad predstavlja veliku eskalaciju u jeku tenzija izazvanih odbijanjem frakcija koje podržava Iran da prihvate prošlomesečne rezultate parlamentarnih izbora, prenosi AP.

Dvojica iračkih zvaničnika izjavila su da je sedam Al-Kadimijevih čuvara ranjeno u napadu sa dva drona koji se dogodio u čvrsto utvrđenoj Zelenoj zoni u Bagdadu.

"Dobro sam i među svojim ljudima. Hvala Bogu", tvitovao je premijer ubrzo nakon napada i pozvao na smirenost i uzdržanost u interesu Iraka.

"My house was subjected to a cowardly attack."



Iraqi Prime Minister Mustafa Al Kadhimi puts out video message after escaping assassination attempt https://t.co/xurpfML4bo pic.twitter.com/j776itxl7n