DEVOJČICA (10) SE OBESILA JER SU JE VRŠNJACI MALTRETIRALI: Oduzela sebi život jer nije mogla više da trpi JEZIVO VRŠNJAČKO NASILJE

Izabela Feit Tičenor je, prema rečima majke Britani, oduzela sebi život zato što su je vršnjaci maltretirali zbog toga što ima autizam i disleksiju.

Devojčica se obesila jer više nije mogla da podnese nasilje koje je trpela u školi.

Njen deka je tvrdio da je, pored toga trpela i primedbe na račun boje kože, odnosno rase.

Porodica devojčice koja je pohađala osnovnu školu u Nort Solt Lejku, u Juti, izjavila je da želi da podigne svest o zlostavljanju i samoubistvima male dece.

Škola nije učinila ništa

Majka je rekla da navodno škola nije učinila ništa da zaštiti njenu ćerku, prenosi Miror.

"Kao što bi uradio i svaki drugi roditelj, prijavili smo nasilje njenoj učiteljici, školskoj upravi, kao i okrugu, ali niko ništa nije uradio da ispravi loše ponašanje dece i zlostavljanje se nastavilo", rekla je ona lokalnim medijima.

Family members say Isabella "Izzy" Faith Tichenor, who was Black and had autism, was the subject of bullying at Foxboro Elementary before she took her own life over the weekend.



A vigil is scheduled to be held tonight in North Salt Lake. https://t.co/OwXeNJa2hf