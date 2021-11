PODIVLJALA ŽIVOTINJA OBORILA ŽENU SA SKUTERA: Bizon protutnjao gradom, povredio više osoba nego što su ga ubili na ulici (VIDEO)

Policija je, prenose mediji, ubila bivola nakon što je pokosio ženu sa skutera na raskrsnici, projurio kroz obližnju radnju i jurio ulicama grada sve dok policija nije otvorila vatru na njega i ubila ga.

Bivo je pobegao iz kamiona sa pijace, dok su radnici istovarivali hranu na obližnji štand.

