KOVID BOLNICA U PLAMENU: Troje mrtvih u požaru koji je najverovatnije izazvala cigareta koju je zapalio jedan pacijent

Požar koji je brzo stavljen pod kontrolu izbio je nešto iza ponoći i zahvatio jednu bolničku sobu.

Šestoro pacijenata iz susednih soba evakuisano je u druge delove bolnice, rekao je šef regionalne vatrogasne stanice Vladimir Demirev.

Fire in COVID hospital kills 3 in Bulgaria - A new surge in coronavirus cases is overwhelming Bulgaria’s ailing health care system. On Sunday, health authorities reported 8,178 p... - https://t.co/0FjXATbQTd pic.twitter.com/b8cTHkz6Up