MINISTAR ZDRAVLJA U AUSTRIJI TRAŽI OŠTRIJE MERE: Nakon zaključavanja oko 2 miliona građana, predložio noćni LOKDAUN!

Od ponoći su nevakcinisani građani u Austriji, među kojima i deca od 12 godina, u "lokdaunu" na osnovu odluke austrijske vlade donete zbog dramatične epidemiološke situacije.

Ministar zdravlja Austrije Volfgang Mikštajn, nakon uvođenja zaključavanja za nevakcinisane, koje pogađa oko dva miliona ljudi, izjasnio se za noćni "lokdaun" za sve građane.

Mikštajn je, u dnevniku javnog servisa "ORF", kazao da su nevakcinisani ti koji podstiču infekcijski talas.

On je naglasio da se to vidi na osnovu nedeljnih incidencija, koje su kod nevakcinisanih pet do šest puta veće.

Ako se broj novozaraženih ne promeni, najavio je dalje mere, i dodao da se razmatra uvođenje noćnog "lokdauna" za sve gađane.

- Mere su potrebne jer imamo veoma dramatičnu situaciju na intenzivnoj nezi - objasnio je on.

Najavio je i da će uslediti uskoro i uvođenje obaveze vakcinacije za osoblje u zdravstvu.

Austrijski parlament usvojio je odgovarajuće zakonske akte, kojim je nova mera mogla da bude primenjena.



Prema odluci vlade, svi građani koji se nisu vakcinisali protiv korona virusa nalaze se od danas u strogom "lokdaunu".

Osobe koje nemaju važeći sertifikat o vakcinaciji, potvrdu o preležanom kovi19 ne stariju od 180 dana, ne mogu više da ulaze u sve prodavnice.

Uvođenjem "2G" pravila nevakcinisanima je već bio onemogućen ulazak u ugostiteljske, turističke, zabavne i sportske objekte, ali i kod frizera, u salone lepote i slično.

Od sada oni mogu da idu samo još u kupovinu potrepština za svakodnevnu upotrebu, kao što su namirnice i artikli za higijenu.

Svi nevakcinisani mogu da napuste svoj dom samo radi odlaska na radno mesto, zbog posete lekaru, odlaska u apoteku, radi telesnog i psihičkog oporavka, odnosno u šetnju, kao i zbog pružanja pomoći drugima.

Time su potpuno onemogućeni da idu u restorane, barove, diskoteke, ali i na koncerte ili u bioskop, što je i dalje moguće samo vakcinisanima i izlečenima.

Pored toga nevakcinisani imaju pravo da se sastanu samo sa jednom osobom iz drugog domaćinstva.

Nevakcinisani mogu da izlaze iz kuće i radi posete crkvi, ali i odlaska u školu ili na fakultete.

Nova mera važi za sve nevakcinisane građane starije od 12 godina, tako da pogađa i decu koja su u dobu za vakcinaciju a to još nisu učinila.

