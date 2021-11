ZEMLJOTRES JAČINE 5 STEPENI POGODIO TURSKU! Ljudi u panici istrčavali iz radnji i zgrada! (VIDEO)

Trenutno nema izveštaja o šteti ili žrtvama zemljotresa koji se dogodio u 15.40 po lokalnom vremenu. Mnogi stanovnici su, međutim, u panici istrčali iz zgrada, javila je privatna televizija NTV.

Potres se osetio u Istanbulu i drugim susednim regionima.

It was reported that an #earthquake with a magnitude of 5.3 occurred in #Duzce, #Turkey. The shaking caused fear and panic in nearby cities, including #Istanbul.#quake #deprem #düzce #kandillirasathanesi #anews pic.twitter.com/RR4POXrC4i