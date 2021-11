KOLIMA ULETEO NA BOŽIĆNU PARADU: Poginulo pet osoba, povređeno više od 40! Američka policija PUCALA NA VOZILO NAPADAČA (VIDEO)

Incident se dogodio u nedelju, a šef policije tog grada Den Tomson je rekao da je osoba koja se smatra odgovornom u pritvoru, dok je vozilo, nakon incidenta, pronađeno na 32 km zapadno od Milvokija, prenosi agencija Rojters.

„Vozilo je udarilo u više od 20 osoba. Neki od poveđenih su deca, a ima nekoliko smrtnih slučajeva kao posledica ovog incidenta“, rekao je Tomson novinarima.

Upitan o smrtnim slučajevima, on je naglasio da nema tačan broj u ovoj trenutku.

Lokalne vlasti su saopštile da su odvele 11 odraslih i 12 dece u šest bolnica u tom okrugu, a da porodice i prijatelji prevezli još mnoge u bolnice.

Rečeno je i da nije poznato da li je incident povezan sa terorizmom.

Na video snimku objavljenom na internetu vidi se crveno sportsko terensko vozilo kako prolazi kroz paradu, naletevši na, kako se čini, više od deset ljudi pre nego što je masa potrčala sa trotoara da pruži pomoć.

WARNING: Graphic footage Top-down video footage shows a driver deliberately plowing through a Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/fo5xXPF12q

Na drugom snimku se čini da je policija otvorila vatru na vozilo dok probija ulične barijere.

Tomson je rekao da je jedan policajac pucao na vozilo.

Belen Santamarija, njen suprug i njihova trogodišnja ćerka, planirali su da se pridruže kasnopodnevnoj paradi sa svojom katoličkom crkvom, ali Santamarija, 39-godišnja meksička radnica u fabrici, probudila se u nedelju sa bolovima u leđima, pa je porodica umesto toga posmatrala procesiju sa trotoara.

“SUV je naišao punom brzinom. Onda sam počela da čujem ljude kako vrište”, izjavila je Santamarija.

WATCH: Shots are fired after a vehicle plows into a Christmas parade in Wisconsin pic.twitter.com/CIPa5xOd4U