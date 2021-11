ČIN OCA RAZNEŽIO I ONE HLADNIH SRCA: Vodio ćerku do oltara i uradio NESVAKIDAŠNJU stvar, niko nije ostao ravnodušan! (VIDEO)

Kelsi Grifit je bila tinejdžerka kada su se njeni roditelji razveli, a vrlo brzo Endi je postao njen očuh.

Iako razvod nikada nije lak za dete, Endi se potrudio da sa Kelsi bude pre svega prijatelj i pruži joj utehu u teškim trenucima. Pored dobrog odnosa sa Kelsi, Endi se trudio da bude u dobrim odnosima sa njenim biološkim ocem kako ne bi dolazilo do neprijatnih i nepotrebnih scena, prenosi "The Independent".

Kada je na red stigao i jedan od najvažnijih dana u životu svake žene, njih dvojica su i primerom pokazali da nisu suparnici, već Kelsina podrška.

- Moj tata je iznenadio mog očuha zamolivši ga da nam se pridruži u šetnji do oltara. Čuvali smo to u tajnosti do ceremonije, pa su svi bili iznenađeni - ispričala je Kelsi u video-snimku koji je objavila na društvenoj mreži TikTok.

U videu se vidi kako Kelsi u venčanici šeta prema oltaru sa svojim ocem, a u jednom trenutku on zastaje i pruža ruku prema Endiju koji sedi među gostima.

- Prišao mi je, zgrabio ruku i rekao: "Hej, trudio si se za ovo istom jačinom kao i ja, zaslužuješ ovo. Hajde, pomozi da zajedno odvedemo našu ćerku do oltara" i ja sam samo krenuo za njim - rekao je očuh.

Kelsi tvrdi da niko ko je prisustvao venčanju nije ostao ravnodušan i priznaje da je bilo i suza.

- Svi su ostali u šoku, jer je ovo stvarno nesvakidašnji gest. Ponosna sam na moju porodicu - zakljucila je ova devojka.



https://www.tiktok.com/@griffithk5/video/7013875799656795397?referer_url=https%3A%2F%2Fwww.kurir.rs%2F&referer_video_id=7013875799656795397&refer=embed

