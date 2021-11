BUGARSKI AUTO-PUT SMRTI! Na deonici gde je poginulo 46 osoba, ima mnogo skretanja sa spustovima i usponima!

Stravična tragedija koja se desila u Bugarskoj, kada se zapalio autobus iz Severne Makedonije i poginulo 46 osoba, jedna je od mnogih nesreća koje su se dešavale na istom delu autoputa.

Kao moguće uzroke nesreće autobusa sa severnomakedonskim tablicama u Bugarskoj, direktor bugarske policije Borislav Sarafov naveo je "grešku vozača ili za sada neutvrđenu tehničku neispravnost" vozila.

Bugarskih ministar unutrašnjih poslova Bojko Raškov rekao da je zaštitna ograda autoputa probijena i da je požar u autobusu možda izbio kao posledica kontakta vozila sa ogradom, prenosi agemcija MIA.



Autobus je išao više od 100 kilometara na čas i nije pokazao ni milimetar kočenja, što znači da vozač nije adekvatno reagovao, rekao je za BTV Vasko Pirgov, sekretar za bezbednost Pernika.

On je istakao da je nesreća "apsolutno rezultat ljudske greške", prenosi Telma.mk.

Zvaničnici i stručnjaci kažu da su vlasti već upozoravane na potencijalne opasnosti na ovoj ruti autoputa Sofija-Blagojevgrad, kod mesta Bosnek, na 31. kilometru od Sofije.

Gradonačelnik Pernika Stanislav Vladimirov je rekao da se na ovoj deonici često dešavaju nesreće.

Na ovom delu autoputa dogodila se, između ostalog i teška saobraćajna nesreća 1996. godine u kojoj je poginulo 16 ljudi.

Mnogo strmina i skretanja

Bugarski saobraćajni ekspert i predsednik Sindikata vozača za auto-moto obuku Jonko Ivanov prokomentarisao je tragediju na magistrali Struma, gde je u autobusu koji se zapalio stradalo najmanje 46 osoba.

On je objasnio da na putu na kom se desila nesreća ima mnogo skretanja sa spustovima i usponima, te da je maksimalna brzina 120 kilometara na čas.

- Na ovim strmim padinama kočnica vozila je zategnuta, to je odgovornost vozača. Niske zaštitne ograde ne bi trebalo da postoje na tako rizičnim deonicama puta - rekao je on za Bulgaria On Er.

Bulgaria: Emergency workers on scene after burning bus crash kills 46 in Bulgaria:Images from the scene of a crash where forty-six people, including a dozen minors, were killed after their tourist bus caught fire on a Bulgarian highway in what is Europe's deadliest road accident

- Dužnost je onih koji održavaju put da postave dodatne znakove za smanjenje brzine. U slučaju slabe kiše put postaje klizav i gume nemaju dobro prianjanje. U slučaju neodgovarajuće brzine i nespretnosti vozača vozilom se ne može upravljati - rekao je Ivanov, prenose Novosti.

Ivanov je istakao da je došlo do udarca u zaštitnu ogradu desno od autobusa i skoro frontalnog udara u razdelnicu. Prema njegovim rečima, iznenađujuće je da od 2 sata ujutru do 8 časova nije bila slika situacije, i čudi ga to što nema svedoka nesreće.

- Stanje na putu, vozilo ili vozač – jedan od ova tri faktora ili njihova kombinacije je dovela do tragedije. U autobusu bi trebalo da budu dva vozača. Da li su imali vremena da se odmore? U Bugarsku su ušli u 22 časa i dugo putovali - rekao je on.

At least 45 people, including 12 children, died in a bus accident in western Bulgaria. The coach party was returning to Skopje from a weekend holiday trip to Istanbul

On objašnjava da je zaštitna ograda nova, i da je uspela da zaustavi autobus.

Ivanov je posebno skrenuo pažnju na policiju, i rekao da bi bolje bilo da stoje na takvim mestima gde postoji potencijalna opasnost, umesto da se, kako kaže, "kriju po žbunju".

Vlasti su upozorene

Sedam institucija zaduženih za kvalitet i organizaciju puteva u našoj zemlji upoznato je sa stanjem na magistralnom putu Struma kod sela Bosnek.

Ovo je za Actualno.com izjavila Diana Rusinova iz Evropskog centra za transportnu politiku. Rusinova je rekla da tu nedostaju brojni saobraćajni znaci i putokazi.

- Ova deonica je kao pustinja. Vozač ne može da zna gde se nalazi po kiši i magli - rekla je ona.

Ona je, kako je navela, lično pripremila i poslala izveštaj o stanju na autoputu Generalnoj upravi nacionalne policije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu regionalnog razvoja, Ministarstvu saobraćaja i obližnjim opštinama.

Upitana kakva je reakcija ovih institucija, Rusinova je odgovorila: „Nula. Ništa“.

Ona je zatražila hitnu ostavku direktora Izvršne agencije za saobraćajnu upravu i direktora Direkcije za bezbednost puteva u Agenciji za putnu infrastrukturu.

Kako je istakla, u blizini mesta nesreće se nalazi i izlaz iz kamenoloma koji niko ne reguliše.

Kako pišu bugarski mediji, makedonska kompanija Mavrovo je gradila ovaj autoput.

Još pre 15 godina su vozači upozoravali tadašnjeg ministra saobraćaja da je put opasan.

Osvetljenje je loše, takozvane mačje oči ne odražavaju svetlost farova, a kada padne kiša ostaju velike lokve vode.