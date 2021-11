NEBESKA ČESTITKA ZA NOVU GODINU: Megaasteriod se približava Zemlji krajem decembra!

Asterodi prečnika 190 metara, čiji bi udar izazvao uništenje veće nego atomska bomba, leti prema Zemlji i približiće joj se 27. decembra.

Asteroid koji se približava nazvan je 2018 AH i zabeležio ga je sistem NASA za praćenje asteroida. On ne bi trebalo da pogodi našu planetu, već će joj se približiti na udaljenost od 4,5 miliona kilometara, oko 12 puta dalje nego što je udaljenost do Meseca, navodi „Džeruzalem post“.

Ovaj asteroid već jednom se približavao Zemlji i to na mnogo manjoj distanci. On je 2018. godine proleteo na udaljenosti od 296.758 kilometara, što je tri četvrtine puta od naše planete do Meseca. Tada se približio neprimećen i astronomi ga nisu videli sve dok nije prošao pored Zemlje.

Od tada, Zemlji se nije približio veći asteroid, a ni ne očekuje se sve do 2028. godine, kada bi trebalo da stigne ogromni, skoro kilometar dug 2001 WN5. Ipak, ne očekuje se da ni taj asteroid udari u našu planetu, već da joj priđe na 249.000 kilometara.

Asteroid 2018 AH koji se približava imao bi veliku razornu moć kada bi pogodio Zemlju, a naučnici ga porede sa Tunguskom eksplozijom u Rusiji 1908. godine, jer se veruje da je i nju izazvao asteroid slične veličine.

Prema procenama naučnika, eksplozija takvog asteroida u vazduhu izazvala bi udar od 12 megatona, što je 800 puta više nego atomska bomba bačena na Hirošimu.

Eksplozija koju je izazvao asteroid kod Tunguske, i pored jakog udara, imao je malo žrtava, pretpostavlja se da ih je bilo troje, iako je uništeno više od 2.000 kvadratnih kilometara uglavnom šume, pošto se radilo o području koje je tada bilo veoma slabo naseljeno.

Udarni talas koji se proširio obišao je celu planetu, a eksplozija se čula stotinama kilometara daleko. Očevici, udaljeni desetinama kilometara od mesta Tunguske eksplozije, tada su ispričali da je sve izgledalo „kao da se nebo razdvojilo i iz njega se pojavila vatra“.

Tunguska eksplozija bila je najjača otkako se istorija beleži, iako je bilo većih događaja u praistoriji.

NASA upozorava da bi svaki asteroid veći od 140 metara u prečniku mogao da ima katastrofalne posledice po Zemlju.

Zbog toga je ta svemirska agencija nedavno lansirala svemirsku letelicu „Dart“ u probnu misiju skretanja putanje asteroida koji predstavljaju potencijalnu ili realnu opasnost za Zemlju.