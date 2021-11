JAPAN PONOVO ZATVARA GRANICE! Zbog novog OMIKRON soja uvode zabranu tri nedelje nakon ublažavanja mera

"Zabranjujemo sve nove ulaske stranih državljana iz celog sveta od 30. novembra", rekao je japanski premijer Fumio Kišida novinarima.

Japanci koji dolaze iz devet država na jugu Afrike i zemalja gde su zabeležene infekcije novom varijantom korona virusa treba da se podvrgnu strogim merama izolacije zbog rizika, rekao je Kišida.

Japan koji je uveo restrikcije na svojim granicama od početka pandemije, ublažio ih je početkom novembra za poslovna putovanja, studente i strane stažiste ali je ostao zatvoren za turiste.

