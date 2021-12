ODSEKLI PACIJENTU POGREŠNU NOGU: Hirurg kažnjen novčano zbog 'greške', supruzi žrtve dodeljena odšteta, a bolesnik će ostati i BEZ DRUGOG UDA

Hirurg (43) koja je napravila kobnu grešku ranije ove godine kažnjena na sudu u Lincu sa 2.700 evra, i osuđena zbog grubog nemara, prenosi BBC.

Starijem pacijentu odstranjena je desna noga umesto leve, a greška je otkrivena tek dva dana kasnije.

Udovici pacijenta, koji je umro pre nego što je slučaj dospeo do suda, određena je odšteta od 5.000 evra.

