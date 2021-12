RAKETNI DUEL NA NEBU IZNAD RIJADA: Građani aplauzom dočekali obaranje!

Na glavni grad ove pustinjske kraljevine lanisrano je prema prvim informacijama nekoliko balističkih raketa u znak odmazde zbog napada saudijske avijacije i vojske na grad Sanu.

Za sad nema informacija, da li je neka balistička raketa pala na šire područje grada. Na snimcima koji su se pojavili na društvenim mrežama vidi se trenutak delovanja baterije raketnog sistema "Patriot PAC 3" koji su borbeno delovali i po svemu sudeći presreli dve balističke rakete, što je pobralo aplauz građana, koji su na ulici posmatrali raketni duel na nebu iznad Rijada.

Multiple interceptions of aerial targets over the capital of Saudi Arabia, Riyadh

According to some reports, the militants of the Yemeni group "Ansar Allah" attacked objects on the territory of the kingdom with the use of loitering ammunition and ballistic missiles.

#SaudiArabia pic.twitter.com/6he3P45bnc