ZAVRŠEN RAZGOVOR PUTIN - BAJDEN! Razmenili pozdrave pred novinarima, a u nastavku video linkom razgovarali o napetosti oko Ukrajine (VIDEO)

Razgovor je počeo oko 18.08 po moskovskom vremenu, a završen je u 20.10, prenosi TASS.

Na početku video-sastanka, Putin i Bajden su se međusobno pozdravili, a američki predsednik je izrazio nadu da će uskoro doći do ličnog sastanka.

- Pozdravljam Vas, gospodine predsedniče - rekao je Putin američkom kolegi, mahnuo mu i nasmejao se, preneo je TASS.

Presidential Greetings: Putin-Biden video call BEGINS



The online summit started with Joe Biden chuckling and saying he was regretful the two leaders didn't meet at the most recent G20. Biden added he hoped they would meet face-to-face next time. pic.twitter.com/e1sGZetqMJ