ASANŽ IMAO MOŽDANI UDAR?! Verenica osnivača Vikiliksa tvrdi da se uzbunjivač šlogirao u zatvoru

Asanžu je dijagnostikovan tranzitorni ishemijski napad posle jednog od pojavljivanja pred Višim sudom u oktobru, rekla je Moris za list Mejl on sandej.

Tranzitorni ishemijski napad (TIA) je neka vrsta "mini šloga" i najava za pravi moždani napad. Pacijenti koji dožive TIA moraju da budu medicinski zbrinuti. Asanž je posle napada 27. oktobra bio odveden na magnetnu rezonancu i stavljen je na lekove.

"Džulijanu je teško i plašim se da bi ovaj incident mogao da bude prethodnica većem napadu. To samo doprinosi našim strahovanjima da li će moći da preživi ovu dugu pravnu bitku koja i dalje traje", rekla je Moris koja sa Asanžom ima dvoje dece.

BREAKING: Julian #Assange suffered a stroke on the first day of the High Court appeal hearing on October 27th. He needs to be freed. Now. #FreeAssange https://t.co/yNg8HGUoAD

Britanski sud u petak je odobrio zahtev SAD za izručenje Asanža, zahtev koji je prethodno blokirao zbog Asanžovog pogoršanja mentalnog zdravlja. Iako presuda nije konačna i na nju može da se žali Asanžov pravni tim, ona dovodi bivšeg šefa Vikiliksa na korak bliže suđenju na tlu SAD, gde se suočava sa mogućih 175 godina iza rešetaka ako bude osuđen za špijunažu.

"Neprekidni sudski slučajevi su psihički izuzetno stresni“, rekla je Moris. "Pogledajte životinje u kavezima u zoološkom vrtu. To im skraćuje život. To se dešava sa Džulijanom", dodala je.

On October 27, the first day of US government's appeal hearing, Julian Assange suffered a stroke. He was unwell, and the prison still made him go to the prison video room. Several journalists—including me—following court's video feed saw him and reported on how unwell he looked. pic.twitter.com/ajL5IO0YL4