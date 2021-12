POTRAGA ZA PREŽIVELIMA U KENTAKIJU: Spasilačke službe pretražuju ruševine nakon razornog tornada, proglašeno stanje katastrofe

To otvara put za dodatnu federalnu pomoć.

Američki predsednik DŽo Bajden proglasio je stanje velike katastrofe u Kentakiju nakon što je niz smrtonosnih tornada pogodio tu američku saveznu državu u petak, otvarajući tako put za dodatnu federalnu pomoć, saopštila je Bela kuća.

U okviru donete deklaracije, federalna pomoć biće obezbeđena pogođenim pojedincima u okruzima Koldvel, Fulton, Grejvs, Hopkins, Maršal, Mulenberg, Tejlor i Voren, navodi se u saopštenju, a prenosi agencija Rojters.

A devastating, yet incredible, view from a drone in Bowling Green, Kentucky showing the path of destruction from a tornado. Video comes from @WHAS11 our @TEGNA affiliate in Louisville @wusa9 pic.twitter.com/eh7vDqB8P4 — Tom Hunsicker (@TomSportsWUSA9) 11. децембар 2021.

Pomoć će uključivati grantove za privremeni smeštaj i popravke kuća, kredite za pokrivanje neosiguranih gubitaka imovine i druge programe koji će pomoći pojedincima i vlasnicima preduzeća da se oporave od posledica katastrofe.

Guverner Kentakija Endi Bešir je zvanično zatražio donošenje deklaracije u nedelju, nakon što je više tornada uništilo gradić Mejfild i fabriku sveća.

🇺🇸 The governor of Kentucky @AndyBeshearKY tells @skynews that help is coming for the communities hit by the #tornado.



“We open our homes for each other… We’re going to make it, but we are grieving people today.” he told me.



Full report here https://t.co/1rnGco45Tv pic.twitter.com/lSMRg5gNzs — Mark Stone (@Stone_SkyNews) 13. децембар 2021.

Bajden je primio zahtev i odobrio ga u nedelju uveče, rekao je zvaničnik administracije.

The most intense damage I have found in #Mayfield. The entire path in the town is less than 2% of the total path length. Homes with only slabs remaining. #Tornado #wxtwitter pic.twitter.com/nXxoxNBVhY — WxChasing- Brandon Clement (@bclemms) 11. децембар 2021.

Guverner je poručio da je reč o najrazornijim tornadima u istoriji ove države, budući da su čak i najčvršće strukture od čelika i cigle bile zgnječene.

