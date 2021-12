SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO KALIFORNIJU: Snaga potresa bila 6,2 stepena!

Epicentar potresa bio je na dubini od 15 kilometara kod obala na severu zemlje.

Potres je trajao 35 sekundi a stanovnici pogođene oblasti kažu da je ovo bio jedan od najjačih koje su osetili poslednjih godina.

🚨BREAKING NEWS… MORE DAMAGE from #California #Earthquake that struck at 12:15pm PT (3:15pm ET). Multiple buildings along Main St. in #Ferndale with broken windows. #Humboldt County. 6.2 MAGNITUDE..a strong quake that happened just 24 miles off CA coast. #BreakingNews @wlwt pic.twitter.com/jGXPMmQVOK