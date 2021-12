KRVAVI BOŽIĆ U TRGOVIŠTU: Rafali odjeknuli u kasarni!

Nikolaj Čaušesku pole duge stranačke rovovske borbe na vlast u Rumuniji se popeo 1965. godine, kada je počistio iz komunističke partije sve svoje protivnike i rivale. Vladavina je bila prožeta ponekad odstupanjima od zvaničnih stavova Moskve i ponekad približavanjem Zapadu, ali oštrim rivalitetom sa komšilukom.

Od početka sedamdesetih Čaušesku je počeo da svoju zemlju izgrađuje po severnokorejskom modelu. Sve ključne partijske i državne funkcije izdeljene su članovima porodice ili lojalnim drugovima iz najužeg porodičnog kruga.

Supruga Elena tako postala je je zamenica šefa vlade, sin Niku pripreman je kao naslednik prestola. Zloglasna tajna policija Sekuritatea delovala je sveprisutno i svemoćno i oštro kažnjavala svakog političkog protivnika.

Srednim 1970-tih godina prošlog veka Čaušesku je proglasio " Zlatno doba" pod kojim je predvideo industrijalizaciju, urbanizaciju, veću dostupnost obrazovanja, vertikalnu socijalnu mobilnost za bolje sutra Rumunije.

Međutim svetska ekonomska kriza, pogrešne odluke Čaušeskua u ekonomskoj politici doveli su do brzog sloma " Zlatnog doba".

32 years ago the communist police attempted to evict a Calvinist Hungarian pastor, who had criticized the regimes policies on Hungarian radio, in the western Romanian city of Timisoara



In 1 week, the most brutal communist regime in E.Europe would effectively cease to exist