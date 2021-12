SKANDAL! SNIMAK SA POLICIJSKE ŽURKE SE ŠIRI MREŽAMA: Policajka Vera MEŠA ŠEFU U KRILU, sada se izvinjava njegovoj ženi (VIDEO)

Poručnik njujorške policije snimljen je u jednom klubu i kako mu, njegova pripravnica zavodljivo igra u krilu na božićnoj zabavi. Njihov snimak ubrzo je završio na mrežama i na naslovnim stranama raznih medija.

Nakon toga se oglasila i pripravnica Vera Merkuli koja je želela da se izvini poručnikovoj ženi. Ona je navela da joj je veoma neprijatno zbog svega što se desilo, da nije od zabave pričala sa poručnikom, kao da se oseća veoma loše nakon svega. Međutim, ističe da kolege u stanici imaju razumevanja, da joj dozvoljavaju da radi od kuće, ali da se nada da će se ubrzo vratiti u stanicu i na dužnost.

Pogledajte snimak:

NYPD lieutenant placed on transit duty after his rookie underling cop gives him a lap dance at a holiday party pic.twitter.com/tHSmoVtBZ9