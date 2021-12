POGINULO 6 OSOBA: Stravična nesreća u indijskoj fabrici!

Kako prenose agencije, spasilačke službe tragaju za radnicima koji su zatrpani u ruševinama fabrike koja proizvodi grickalice u industrijskoj zoni udaljenoj 95 kilometara severno od grada Patna u državi Bihar.

#Muzaffarpur Factory Boiler #explosion चपेट में आए बीस मजदूरों में से मरने वालों की संख्या पहुंची 11 https://t.co/52jaqEpMyd via @kooIndia

U toku je istraga o uzroku eksplozije, rekao je zvaničnik policije koji je dodao da će broj žrtava verovatno porasti pošto je četvoro povređenih u kritičnom stanju.

6 killed in a boiler explosion in a factory in Muzaffarpur https://t.co/21aDrzqoKF