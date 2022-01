NEVEROVATNO! U Saudijskoj Arabiji posle 50 godina PAO SNEG! (VIDEO)

U Saudijskoj Arabiji pao je sneg posle 50 godina. Neki delovi zemlje su potpuno zavejani, naročito severozapadne regije, dok se u nekim mestima temperatura spustila ispod nule.

Nakon snežnih mećava na Bliskom istoku, i stanovnici Saudijske Arabije uživo su videli sneg posle pola veka. Ovo je toliko retka pojava u ovoj zemlji da se smatra fenomenom.

U nekoliko delova zemlje izdato je upozorenje na loše vremenske prilike, a najgore je pogođen region Aser, gde je palo mnogo snega.

Na društvenim mrežama počeli su da se šire snimci i fotografije snega u pustinju, a najveću pažnju privukli su prizori sa kamilama.

#WATCH: Parts of #SaudiArabia were blanketed by snow on Friday, especially in the northwestern regions such as the Dahr Mountains (Video: @alekhbariyatv)https://t.co/HCQWErHoR1 pic.twitter.com/g2pN8V7GRp