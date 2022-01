HAOS U KAZAHSTANU Demonstranti upali u zgradu vlade u najvećem gradu, ČUJU SE I PUCNJI (VIDEO)

Demonstranti su upali u zgradu vlade u najvećem gradu Kazahstana.

Protesti protiv poskupljenja energenata u Kazahstanu eskaliraju, a ljutita gomila upala je u kancelarije gradonačelnika u Almatiju. U drugom velikom gradu, Aktobeu, demonstranti su već zauzeli upravnu zgradu.

#Kazakhstan: Protesters have entered city akimat of Almaty pic.twitter.com/pawIhyfYq4 — Breaking News (@Fan_Of_News) 05. јануар 2022.

Prema pisanju lokalnih medija, čuju se i pucnji kod zgrade vlade u Almatiju.

Sukobi su nastavljeni u centru Almatija u sredu ujutro, a oko 3.000 ljudi okupilo se ispred kancelarije gradonačelnika.

Demonstranti, mnogi od njih naoružani palicama i drugim predmetima, počeli su da upadaju u zgradu. Policija je odgovorila šok bombama i drugim sredstvima za kontrolu mase.

Međutim, to nije bilo dovoljno da zadrži demonstrante, koji su na kraju uspeli da uđu. Nekoliko policajaca je navodno pretučeno u sukobima, javlja RT.

Pojedini snimci i fotografije pokazuju i kako izbijaju plamen i dim iz delova zgrade.

Sounds of shots have been heard near Akimat building in Almaty #Kazakhstan. Via tam БГМ — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) 05. јануар 2022.

Na video snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se gomila građana okuplja ispred zgrade obavijene dimom od eksplozija šok granata, javlja Tanjug.

Video snimci iz Aktobea – grada od pola miliona ljudi na zapadu zemlje – pokazuju veliku gomilu ljudi kako se penje stepenicama zgrade gradske uprave neometano od strane policije.

Raniji izveštaji su tvrdili da su policajci odbili da uhapse demonstrante i rekli da su solidarni sa narodom.

Akimat employees are filming what is happening from their offices.

The siloviki are trying to contain the radicals.#Aktobe #Kazakhstan pic.twitter.com/HAQhXj13De — Omniscient Observer (@OmniscientObsrv) 05. јануар 2022.

Oko hiljadu demonstranata demonstriralo je u Aktobeu, prema procenama lokalnih medija.

U sukobima je povređeno 190 ljudi, od kojih 137 policajaca.

Kazahstanske snage bezbednosti uhapsile su više od 200 učesnika dvodnevnih demonstracija zbog kršenja javnog reda u nekoliko regiona u zemlji, saopšteno je iz ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje.

Video of the protest in Almaty. The internet has now been completely shut down. #kazakhstan #Казахстан pic.twitter.com/c0I22e4USw — Luke (@LukeSt_K) 04. јануар 2022.

"U cilju očuvanja javnog reda policija je preduzela zakonske mere na sprečavanju javnih protesta i privela više učesnika. Tokom nemira je povređeno 95 pripadnika policije, a 37 policijskih vozila je oštećeno", navodi se u saopštenju, prenosi TASS.

Policija je kasno sinoć upotrebila suzavac i šok bombe kako bi potisnula stotine demonstranata sa glavnog trga u Almatiju, najvećem gradu ove bivše sovjetske republike, a sukobi su trajali satima i u obližnjim mestima, preneo je ranije Rojters.

#Kazakhstan President Tokayev accepted the government’s resignation and introduced gas price regulation. He blames the government for the rise of fuel prices.



In Almaty, a group of protesters took over security forces’ special equipment. Riot police only watch it pic.twitter.com/nflHgPuKVK — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) 05. јануар 2022.

Ove demonstracije su uzdrmale imidž Kazahstana kao politički stabilne i strogo kontrolisane zemlje, koja je uspela da privuče stotine milijardi dolara stranih investicija u svoju naftnu i metalnu industriju tokom tri decenije nezavisnosti.

Zbog demonstracija je pala vlada i proglašeno je vanredno stanje.

Protesti traju od početka 2022. godine, a ljudi koji žive u gradovima Aktau i Žanaozen u jugozapadnom regionu Mangistau traže da se obuzda dvostruko povećanje cena gasa u zemlji. Demonstracije su se zatim proširile na regione Atirau i Zapadni Kazahstan.

Nova politika cena Ministarstva energetike zemlje, koja je stupila na snagu 1. januara, određuje cene tečnog prirodnog gasa prema onlajn berzanskom trgovanju. Predsednik Kasim-Žomart Tokajev naredio je komisiji da reši to pitanje.

Takođe je u sredu uveo vanredno stanje u oblastima Almati i Mangistau. Mera podrazumeva policijski čas od 23 sata do 7 časova, zabranu prodaje oružja, alkohola i municije, kao i otkazivanje masovnih događaja. Osim toga, ograničen je pristup Almatiju, kao i kretanje u određenim oblastima.

Vanredno stanje će trajati do 19. januara.

Moskva: Pratimo situaciju

Moskva pažljivo prati razvoj događaja u Kazahstanu, saopšteno je iz ruskog Ministarstva spoljnih poslova.

U saopštenju se navodi da za sada nije prijavljeno da je na ruskoj strani bilo ko povređen.