OTKRIVEN UZROK STRAVIČNOG POŽARA U NJUJORKU: Stanari ignorisali protivpožarne alarme, a ovo je izazvalo vatru

Desetine ljudi je i danas u bolnicama, a 13 je u kritičnom stanju.

Plamen koji je izazvala električna grejalica u 19-spratnici u Bronksu oštetio je samo mali deo zgrade, ali je dim kuljao kroz otvorena vrata stana po stepeništu i hodnicima, sprečavajući veliki broj ljudi da napuste zgradu, naveli su istražitelji.

New videos shows smoke pouring out of an apartment building in New York City from a massive fire that killed at least 19 people. including nine children, according to officials. https://t.co/JPO13Cafbv pic.twitter.com/mlsK9BCE98