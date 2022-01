EKSPLOZIJA VIDLJIVA I IZ SVEMIRA! Apokaliptične scene u Tongi - Erupcija podvodnog vulkana izazvala OPŠTU PANIKU!

Pacifičko ostrgo Tonga pogodili su ogromni cunami talasi nakon eksplozije podvodnog vulkana na Pacifiku.

Na društvenim mrežama su se pojavili zastrašujući snimci ogromnih talasa kako se obrušavaju na kuće i crkvu na ostrvu.

Stanovnici glavnog grada Nuku’alofa kažu da je grad prepun pepela.

Mere Taufa rekla je da je osetila erupciju dok se spremala da večera sa porodicom i da je bila toliko snažna da je njen brat pomislio da je nešto eksplodiralo u blizini.

– Prvi instinkt mi je bio da se sakrijem ispod stola, rekla je ona novozelandskom satu Staf.

This is some scary shit in Tonga… Tsunami incoming and already no communication to Island, so people unable to check in with loved ones. Fingers crossed everyone is ok. pic.twitter.com/Vui6DwihUa