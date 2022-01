JEZIV SCENARIO TEK SLEDI?! Upozorenja na cunami u Australiji i Japanu posle erupcije vulkana koja se videla iz svemira

Nakon velike podvodne erupcije vulkana, koji je doveo do cunamija u ostrvskoj državi Tonga, Meteorološki zavod Australije je saopštio da postoji pretnja za morsko okruženje na istočnoj obali Australije, ostrvu Lord Hau i ostrvu Norfolk, ali da će situacija biti pažljivo praćena i ažurirana upozorenja po potrebi.

Ljudima je savetovano da se prebace kilometar u unutrašnjost ili da odu u područja najmanje 10 metara iznad nivoa mora, preneo je “Sidnej morning herald”.

Portparolka Australijskog meteorološkog zavoda izjavila je da pomno prate situaciju na južnom Pacifiku. "Značajne varijacije nivoa mora verovatno će se pojavljivati satima, pa čak i danima, a talasi cunamija su snažniji od običnih talasa iste veličine", navodi se u saopštenju.

